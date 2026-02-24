A partir del próximo 16 de marzo abre la inscripción del Registro de Estudiantes que Trabajan y/o tienen Personas a Cargo (RETYPAC), en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan.

El RETYPAC es una base de datos donde albergará a los miembros de la comunidad estudiantil que se encuentran en dicha situación socioeconómica con el fin de contar con beneficios y facilidades a la hora de ayudar con el desempeño académico del alumnado universitario.

Este registro permite tener prioridad en la elección de las comisiones de asignaturas, de las carreras. Posibilidad de cambio de comisión para adaptarse a horarios de trabajo o cuidado de personas a carga. En ausencia de comisiones compatibles, se facilitarán alternativas formativas. Y se podrá establecer acuerdos con los profesores para realizar actividades evaluativas de manera individual si los estudiantes no puedan participar en prácticas grupales.

Entre otras medidas de amparo, los alumnos tendrán también una justificación de tardanza de hasta treinta minutos en actividades obligatorias. Y por último, el acceso a evaluaciones alternativas acordadas con los docentes en caso de no poder asistir a las programadas, asegurando el número de instancias de evaluaciones.

Las personas interesadas en inscribirse en este registro lo deben hacer en el siguiente enlace y esa información será trabajada en cada unidad académica conforme a las disciplinas que tiene a su cargo.

Para darse de alta en el registro, el o la estudiante debe Ingresar al Campus Virtual de la UNSJ y en la lupa de la parte superior buscar el Registro, descargar la Declaración Jurada (DDJJ), completarla y firmarla. O escanear/guardar la DDJJ en formato PDF. El sitio solicitará cargar la DDJJ (extensión PDF). Posteriormente las personas podrán modificar sus datos accediendo a su cuenta.

Una vez registrado/a deberá presentar Solicitud de DDJJ y la DDJJ firmada en Mesa de Entrada para ser archivada como respaldo.

La actualización de la condición de cada estudiante será cada 6 meses, caso contrario perderá todo derecho al régimen además, se debe presentar documentación adicional que certifique trabajo y/o tareas de cuidado.