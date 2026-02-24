El bloque de La Libertad Avanza avanzó en el Senado y dejó sin representación en la conducción de la Cámara a la principal minoría, el interbloque justicialista. Con el respaldo de fuerzas provinciales, sectores de la UCR y el PRO, el oficialismo impuso un nuevo esquema de autoridades que desplazó al peronismo de todos los cargos.

La movida se terminó de sellar en la sesión preparatoria, luego de una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Patricia Bullrich, donde se dio a conocer la propuesta de distribución de cargos bajo un criterio de proporcionalidad que generó fuertes cuestionamientos del PJ.

Publicidad

La presidencia provisional continuará en manos del libertario Bartolomé Abdala, pero el cambio más significativo se dio en la vicepresidencia. Ese lugar, que históricamente correspondía a la primera minoría, el bloque justicialista, con 25 senadores, quedó en manos de la jujeña Carolina Moisés, quien recientemente rompió con el bloque peronista para conformar el espacio Convicción Federal.

Además, la vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada, de la UCR, mientras que la vicepresidencia segunda quedó para Alejandra Vigo.

Publicidad

Desde el peronismo denunciaron un “atropello” y cuestionaron la interpretación del reglamento. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, sostuvo que la maniobra responde a “una lectura antojadiza” y que, más allá de los nombres, objetan las formas en que se resolvió la integración de autoridades.

La votación se realizó de manera electrónica y la propuesta oficial obtuvo 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Con este movimiento, el oficialismo no solo consolidó su estructura en la Cámara alta, sino que dejó al kirchnerismo sin lugares en la mesa de conducción, pese a mantener el bloque más numeroso como primera minoría.