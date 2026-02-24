La nadadora sanjuanina Sofía Ovalles volvió a dejar en alto el deporte provincial. Este fin de semana se consagró campeona en la prueba de 5 kilómetros del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas y logró la clasificación al Mundial que se disputará del 3 al 6 de septiembre en Santa Fe.

La primera fecha del certamen nacional se desarrolló en el Balneario Municipal de Santo Tomé, sobre el río Paraná, y reunió a competidores de distintos puntos del país. Allí, Ovalles marcó un tiempo de 1h10m43s para quedarse con el primer puesto y asegurar su lugar en la cita internacional.

Con apenas 14 años, la nadadora formada en el Club Ausonia atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Entrena bajo la conducción de Martín González y trabaja junto a un equipo integrado por Martín Perrone, Tomás Rivera y Rolando Saldívar, además de complementar su preparación física con gimnasio.

“Es mi primera vez en un Mundial y estoy muy orgullosa y contenta”, expresó tras la competencia. Ovalles ya representó a la Argentina en Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, pero ahora afrontará su mayor desafío internacional.

El podio del Argentino 5K lo completaron Martina del Podio (1h11m12s) y Ana Gerbaudo (1h12m10s), en una prueba exigente que tuvo a las mejores especialistas del país.

De regreso en San Juan, la joven deportista retomó sus entrenamientos con la mira puesta en la segunda fecha del campeonato, que se disputará el 28 de febrero en Almafuerte. Mientras tanto, la provincia celebra una nueva clasificación mundialista que vuelve a posicionar a San Juan en lo más alto de la natación argentina.