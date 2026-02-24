La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la adenda al convenio entre el Gobierno de San Juan y la Nación que permitirá avanzar con obras viales en rutas nacionales mediante financiamiento provincial. La modificación incorpora formalmente a Vialidad Provincial como organismo ejecutor y habilita la intervención en tramos estratégicos, con el objetivo de mejorar la seguridad y la circulación en zonas de alto tránsito.

El vicegobernador Fabián Martín explicó a DIARIO HUARPE que la adenda responde a la decisión del Ejecutivo de acelerar intervenciones consideradas prioritarias. “Se trata de obras en rutas nacionales, como la Ruta 20 en el sector de Gorriti y la Ruta 150 en el departamento Iglesia, que serán ejecutadas por la Provincia con recursos propios”, indicó. Según detalló, los trabajos contemplan principalmente la construcción de rotondas y adecuaciones para ordenar el flujo vehicular.

El funcionario destacó el respaldo legislativo al proyecto. “La adenda fue aprobada por unanimidad, con el voto de los 36 diputados, lo que refleja el acompañamiento político a obras que buscan mayor seguridad para quienes transitan por estas arterias”, señaló. Además, precisó que la ejecución está prevista de manera inmediata y que la incorporación de Vialidad Provincial permitirá una gestión operativa directa.

Agenda electoral

En la misma sesión extraordinaria, el vicegobernador se refirió al avance de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. “La iniciativa propone la implementación de la boleta única de papel y establece que cada partido o frente político defina sus procesos internos, sin obligar a la ciudadanía a participar en instancias partidarias”, explicó. También indicó que las elecciones internas serán optativas y financiadas por las propias fuerzas políticas.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la limitación de mandatos legislativos. “Se plantea que los diputados puedan ejercer un máximo de dos períodos consecutivos, es decir, ocho años, lo que representa un cambio respecto del esquema actual de reelección indefinida”, afirmó.

Convenios y temas en comisión

Durante la jornada también ingresó a comisión un convenio entre la Provincia y la Municipalidad de Rivadavia para el sostenimiento del Parque Faunístico. “La asistencia provincial permitirá cubrir entre el 30 y el 40 por ciento del costo de mantenimiento de un espacio que cumple una función clave en el rescate y conservación de fauna”, sostuvo.

Además, se analiza la creación de nuevos cargos en el Poder Judicial, solicitados por el propio organismo y sujetos a evaluación de factibilidad financiera. Según Martín, estas iniciativas cuentan con el acompañamiento mayoritario de los bloques y podrían obtener dictamen en las próximas sesiones.

Interés deportivo y próximas sesiones

En el plano institucional, la Legislatura declaró de interés provincial, social, deportivo y turístico la realización del Ironman que se disputará a fines de marzo en San Juan. El evento convocará a competidores locales, nacionales e internacionales y tendrá impacto en la actividad económica y turística.

Finalmente, el vicegobernador no descartó la posibilidad de nuevas sesiones extraordinarias antes del inicio del período ordinario. “Si surgen temas urgentes que requieran tratamiento, se convocará a una nueva sesión; de lo contrario, las iniciativas continuarán su curso a partir del 1 de abril”, concluyó.