Atlético de Madrid e Inter definen su pase a octavos en Champions

La UEFA Champions League tendrá este martes una jornada electrizante con las revanchas de los playoffs rumbo a los octavos de final. Dos gigantes del continente, el Atlético de Madrid y el Inter de Milan, buscarán sellar su clasificación en duelos que prometen máxima tensión.

El equipo dirigido por Diego Simeone recibirá al Club Brugge tras el vibrante 3-3 de la ida. Con figuras como Julián Álvarez y Antoine Griezmann, el conjunto colchonero intentará hacerse fuerte en casa para superar a una de las revelaciones del certamen.

En paralelo, el Inter afrontará un desafío aún más complejo frente al Bodø/Glimt, que se impuso 3-1 en el primer encuentro. Los italianos deberán revertir la serie sin su capitán, Lautaro Martínez, quien sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por más de 20 días.

La jornada se completará con el cruce entre Bayer Leverkusen y Olympiacos, además del partido que disputarán Newcastle United y Qarabag, ambos desde las 17:00.

Europa vivirá una noche a puro fútbol, donde cada error puede costar la eliminación y cada gol acercar el sueño de la Orejona.