La Policía de San Juan evalúa avanzar con un proceso de ascensos que alcanzaría a más de 800 efectivos, en lo que sería una de las promociones más numerosas de los últimos años dentro de la fuerza provincial. La iniciativa se encuentra en etapa de revisión administrativa y, de completarse los trámites correspondientes, podría concretarse entre marzo y mayo.

El jefe de la Policía, Néstor Álvarez, explicó a DIARIO HUARPE que la Junta de Calificaciones ya finalizó su trabajo, aunque los controles continúan hasta la formalización de los ascensos. “Serían el próximo mes de marzo. No tenemos una fecha estimada, pero sería en el mes de marzo que van a salir los ascensos”, señaló.

En cuanto a los nombramientos de nuevo personal, Álvarez aclaró que se trata de una decisión que depende del Poder Ejecutivo provincial. Indicó que actualmente hay 38 agentes que completaron su curso en la Escuela de Policía y que existen entre 38 y 39 cadetes que continúan su formación durante este año. Sobre otras instituciones formativas, sostuvo que aún no cuenta con cifras definitivas debido a que hay estudiantes en proceso de rendir materias.

El titular de la fuerza remarcó además que la capacitación del personal es permanente. Durante el año pasado se realizaron instancias formativas en distintas áreas, incluyendo delitos específicos, manejo de armas, prácticas de tiro y procedimientos operativos. Según indicó, la actualización profesional se mantiene activa durante todo el calendario.

De concretarse el proceso, la promoción representaría una cifra similar a la del año anterior y marcaría un movimiento significativo en la estructura interna de la Policía de San Juan.