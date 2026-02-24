El final de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se produjo en un escenario inesperado: una mansión enclavada en uno de los sectores más exclusivos del estado mexicano de Jalisco. El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generacion había elegido como refugio el exclusivo Tapalpa Country Club, rodeado de naturaleza, privacidad y estrictas medidas de seguridad.

Según medios locales, el operativo se desplegó en una propiedad de dos niveles, con arquitectura moderna, techos altos, amplios ventanales y acabados en madera fina. Desde el aire, la vivienda se observaba aislada y perfectamente integrada al paisaje boscoso que la rodea.

En el interior predominaban los espacios amplios, la iluminación cálida y mobiliario de alta gama. La habitación principal contaba con una cama king size, mientras que en los armarios se hallaron prendas deportivas prolijamente dobladas, medias clasificadas y artículos personales acomodados con precisión. No había señales de abandono.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un pequeño altar con imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Junto a él, una carta fechada el 25 de enero con un fragmento del salmo 91: “Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza”.

En la parte trasera, un extenso jardín conectaba con el cerro. Entre la vivienda y la ladera había unos 500 metros, delimitados por piedras labradas con figuras religiosas. Fue precisamente en esa zona boscosa donde, según el informe oficial, se produjo el enfrentamiento final.

“El Mencho” intentó escapar por el jardín, pero fue alcanzado en medio de la persecución. Gravemente herido, fue trasladado en helicóptero a un hospital, aunque falleció durante el trayecto, poniendo fin a la historia de uno de los capos narco más buscados de México.

