El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quedó en el centro de la escena política nacional tras una declaración que generó fuertes repercusiones. En una entrevista radial, sostuvo que el actual gobierno “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, en alusión al mandato presidencial de Javier Milei.

Durante el diálogo con el periodista Gustavo Silvestre en Radio 10, Quintela planteó que el peronismo debe “asumir una responsabilidad histórica rápidamente” frente al rumbo político y económico del país. Según expresó, si la gestión continúa en la misma dirección, Argentina podría llegar a 2027 “con un país totalmente destruido”.

Publicidad

El mandatario riojano comparó el escenario actual con la crisis de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y advirtió sobre lo que definió como un posible “genocidio social” si no hay una intervención política contundente. En ese contexto, mencionó problemáticas como la desnutrición, la mortalidad infantil y la falta de acceso a vacunas.

Las declaraciones fueron interpretadas por sectores del oficialismo como un mensaje destituyente. Desde el entorno libertario cuestionaron el tono del gobernador y defendieron la legitimidad democrática del mandato presidencial.

Publicidad

El episodio volvió a tensionar el clima político en un escenario ya marcado por fuertes cruces entre la Casa Rosada y varios gobernadores. Mientras tanto, el debate sobre el rumbo económico y la gobernabilidad continúa escalando en la agenda pública.