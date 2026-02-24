Publicidad
Publicidad

Provinciales > Este martes

El Paso de Agua Negra en San Juan, cerrado hasta nuevo aviso

El Ministerio de Gobierno informó que el Paso Internacional de Agua Negra permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a condiciones climáticas adversas. La medida es preventiva y busca garantizar la seguridad de los usuarios.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El Paso Internacional de Agua Negra permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. (Foto archivo)

El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional de Agua Negra, que une a Chile con Argentina, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por razones climáticas. La decisión responde a condiciones meteorológicas adversas que impiden garantizar la circulación segura en el corredor bioceánico.

Desde la cartera oficial señalaron que el cierre es de carácter preventivo y tiene como principal objetivo resguardar la integridad de quienes transitan por la ruta internacional. Las autoridades monitorean la situación climática de manera permanente y evaluarán la reapertura cuando estén dadas las condiciones de seguridad.

Publicidad

Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar traslados hacia la zona cordillerana y prever posibles modificaciones en sus itinerarios.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales vínculos terrestres entre Argentina y Chile en la región, por lo que su habilitación depende estrictamente del estado del tiempo y de las condiciones de transitabilidad en alta montaña.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS