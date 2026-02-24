Provinciales > Este martes
El Paso de Agua Negra en San Juan, cerrado hasta nuevo aviso
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional de Agua Negra, que une a Chile con Argentina, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por razones climáticas. La decisión responde a condiciones meteorológicas adversas que impiden garantizar la circulación segura en el corredor bioceánico.
Desde la cartera oficial señalaron que el cierre es de carácter preventivo y tiene como principal objetivo resguardar la integridad de quienes transitan por la ruta internacional. Las autoridades monitorean la situación climática de manera permanente y evaluarán la reapertura cuando estén dadas las condiciones de seguridad.
Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar traslados hacia la zona cordillerana y prever posibles modificaciones en sus itinerarios.
El Paso de Agua Negra es uno de los principales vínculos terrestres entre Argentina y Chile en la región, por lo que su habilitación depende estrictamente del estado del tiempo y de las condiciones de transitabilidad en alta montaña.