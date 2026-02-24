El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional de Agua Negra, que une a Chile con Argentina, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por razones climáticas. La decisión responde a condiciones meteorológicas adversas que impiden garantizar la circulación segura en el corredor bioceánico.

Desde la cartera oficial señalaron que el cierre es de carácter preventivo y tiene como principal objetivo resguardar la integridad de quienes transitan por la ruta internacional. Las autoridades monitorean la situación climática de manera permanente y evaluarán la reapertura cuando estén dadas las condiciones de seguridad.

Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar traslados hacia la zona cordillerana y prever posibles modificaciones en sus itinerarios.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales vínculos terrestres entre Argentina y Chile en la región, por lo que su habilitación depende estrictamente del estado del tiempo y de las condiciones de transitabilidad en alta montaña.