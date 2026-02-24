El australiano Jack Doohan aseguró que recibió amenazas de muerte mientras era piloto titular de Alpine durante la temporada 2025 de Fórmula 1, antes de que la escudería decidiera reemplazarlo por Franco Colapinto tras el Gran Premio de Miami. Las declaraciones forman parte de la nueva temporada de la serie Drive to Survive de Netflix, que se estrena este viernes.

Doohan, de 23 años, relató que recibió al menos seis o siete correos electrónicos con amenazas explícitas, incluyendo mensajes que advertían que “le cortarían todas las extremidades” si seguía en el auto durante el GP de Miami. “Recibí amenazas serias de muerte por ese Gran Premio”, dijo, describiendo un momento “muy difícil” para él y su entorno.

El piloto detalló además una situación en la que se encontró rodeado por tres hombres armados mientras estaba en Miami con su novia y entrenador, lo que lo llevó a llamar a su escolta policial para controlar la situación, una imagen que sorprendió a aficionados y profesionales del deporte motor.

La experiencia traumática formó parte de un periodo de fuertes críticas y presión mediática durante su paso por Alpine, que incluyó errores en pista, resultados por debajo de lo esperado y un ambiente de debate constante entre fanáticos y analistas del deporte.

Finalmente, Alpine y Doohan acordaron poner fin a su relación profesional a comienzos de 2026, con el australiano explorando nuevas oportunidades (incluida una posible función como piloto de reserva con Haas F1 Team para la próxima temporada) luego de un año en el que su carrera en la elite del automovilismo quedó marcada por el intenso escrutinio público y las controversias fuera de la pista.

Las palabras de Doohan generaron un significativo debate en las redes y en el circuito del Gran Circo, donde se discute la presión sobre los pilotos jóvenes y los límites del fanatismo en el automovilismo moderno.