El Club Urquiza participará por primera vez en la Liga Federal de Básquet, la tercera categoría del sistema nacional, en un paso histórico para la institución y el deporte sanjuanino. El certamen comenzará el 26 de febrero, aunque el equipo local tendrá fecha libre en el inicio y debutará el 12 de marzo en condición de local. El formato será todos contra todos, con partidos de ida y vuelta, y posteriormente clasificarán a playoffs los equipos ubicados del segundo al séptimo puesto.

El presidente del club, Luis Bustos, destacó a DIARIO HUARPE el alcance institucional del proyecto. “Es un hecho histórico y un desafío importante que nos exige salir de la zona de confort, trabajar de manera diferente y fortalecer la estructura para sostener una competencia de esta magnitud”, expresó.

En lo deportivo, integrará la Zona Centro A, compuesta por seis equipos de Córdoba. El plantel está conformado mayoritariamente por jugadores sanjuaninos y combina juventud con experiencia. “La prioridad es darle continuidad y proyección a los chicos. Hemos conformado un grupo equilibrado entre jóvenes y jugadores con recorrido, buscando el mejor funcionamiento colectivo”, explicó.

La institución también avanza en la organización del acompañamiento del público y en mejoras edilicias para recibir el torneo. “Esperamos el respaldo de la comunidad. Estamos acondicionando el club para brindar las condiciones necesarias, lo que implica un esfuerzo importante en esta etapa”, señaló el dirigente. El abono para toda la primera fase tendrá un valor de $32.000, mientras que la entrada general costará $6.000.

Bustos, con años de trayectoria dentro del club como jugador y dirigente, también remarcó el aspecto emocional del momento. “Es un orgullo muy grande y una emoción difícil de describir. Este proyecto se sostiene con trabajo, pero también con el compromiso y el sentido de pertenencia de toda la familia del club”, afirmó.

Tabachnik: “Habrá un apoyo económico importante del Gobierno”

El secretario de Deportes de la provincia, Pablo Tabachnik, confirmó que el Estado acompañará la participación de Urquiza en la competencia nacional y valoró el impacto del proyecto en el desarrollo del básquet local.

“El Gobierno provincial brindará un apoyo económico importante para cubrir aspectos de la participación y contribuir a que el club pueda competir en las mejores condiciones”, señaló el funcionario.

Además, destacó el enfoque institucional y formativo de la iniciativa. “El proyecto debía surgir desde la institución, con su propia planificación y esfuerzo. A partir de ese trabajo, el Estado acompaña porque los clubes cumplen un rol deportivo y social fundamental en la comunidad y en la formación de valores”, sostuvo.

Tabachnik también subrayó la importancia de la base local del plantel. “La participación permitirá potenciar el desarrollo de los jugadores sanjuaninos y posicionar al básquet de la provincia en un escenario nacional exigente, con la expectativa de que esta sea la primera de muchas experiencias en la categoría”, concluyó.