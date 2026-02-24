Este miércoles 25 de febrero a las 19 horas se realizará una asamblea abierta en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en Capital, para debatir sobre derechos laborales y el escenario actual de la reforma laboral. La convocatoria está dirigida a personas desocupadas, trabajadoras y trabajadores formales e informales, y a quienes deseen sumarse a un espacio de intercambio colectivo con perspectiva de género y derechos humanos.

El encuentro se plantea como un espacio horizontal de escucha y construcción colectiva. Desde la organización invitan a asistir con mate, mantita, reposera y lecturas para compartir, promoviendo una dinámica abierta y participativa en el espacio público.

La convocatoria es impulsada por Ni Unx Menos, Las Hilarias, ATTTA, UTT, CTA, Foro de Salud Mental, Agüita Pura para San Juan, APDH, Mujeres Universitarias y Madres Protectoras, entre otras organizaciones que trabajan en territorio en defensa de derechos laborales y sociales.

Los organizadores remarcaron que la participación es libre y gratuita, y que el encuentro busca fortalecer el intercambio de ideas y la articulación colectiva frente a los desafíos actuales en materia de trabajo y derechos.