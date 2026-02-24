El Club Urquiza tendrá una historia especial en la próxima Liga Federal de Básquet: tres hermanos compartirán plantel bajo la conducción de su padre. Fabricio, Emanuel y Pablo Cabañas formarán parte del equipo que dirigirá Carlos Cabañas, en una coincidencia inédita para la familia dentro de una competencia de alcance nacional.

El mayor de los hermanos, Fabricio, el del medio Emanuel y el menor Pablo vivirán por primera vez la experiencia de integrar juntos un mismo equipo de manera oficial. La situación representa un hecho poco habitual en el básquet competitivo y suma un componente emocional a la participación del club en el certamen.

Publicidad

“Es la primera vez. Primera vez que jugamos los tres juntos”, coincidieron al referirse al momento que atravesarán en esta temporada, marcada por el desafío deportivo y el valor simbólico de compartir la cancha.

Además de la presencia de los tres jugadores, el proyecto se completa con la conducción técnica de su padre, lo que convierte al caso en una verdadera estructura familiar dentro del plantel. “Es raro, pero está bueno. Muy feliz por el club, por jugar con mis hermanos y con mi viejo. Una felicidad gigante”, señalaron sobre la experiencia.

Publicidad

Desde el lugar del más experimentado, también destacaron la importancia de aprovechar la oportunidad. “No pasa siempre, así que hay que disfrutarla a pleno. Desde chicos vivimos esto y ahora compartir una competencia nacional importante es algo muy especial”, expresaron.

Para el menor, el contexto también tiene un valor formativo. “Es una felicidad tremenda compartir cancha con mis hermanos y con toda mi familia prácticamente, además de sumar experiencia de ellos”, afirmó.

Publicidad

Con esta particular historia, Urquiza afrontará la Liga Federal con un rasgo distintivo: identidad, pertenencia y un vínculo familiar que se trasladará al trabajo cotidiano. Más allá del resultado deportivo, el equipo ya suma un caso singular en el torneo, donde la pasión por el básquet se vivirá literalmente en familia.