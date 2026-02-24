La fábrica de galletitas Dilexis (Tía Maruca) comenzó a ordenar el pago de salarios atrasados luego de varios meses sin liquidación de haberes. El proceso coincide con el reciente cambio de titularidad, tras la adquisición de la firma por parte del empresario bonaerense Juan Carlos Crovella, vinculado al rubro alimenticio, operación efectuada a fines de 2025.

Fuentes del Ministerio de Producción de San Juan confirmaron que en las últimas semanas se avanzó con la regularización de los pagos, lo que llevó alivio a 296 empleados de la planta. Si bien no existían deudas acumuladas de gran número, sí se registraban demoras reiteradas en el cumplimiento del plazo legal para el depósito de sueldos.

Alejandro Martín, secretario de Industria, explicó que el esquema salarial se respetaba, aunque no siempre se abonaba dentro del quinto día hábil, como establece la normativa vigente. “Los sueldos se pagaban, pero con días de atraso”, precisó.

Las complicaciones financieras también impactaron en otros conceptos: hubo casos de pagos fraccionados y el medio aguinaldo llegó a cancelarse en cuotas, reflejando la delicada situación económica que atravesaba la compañía.

El proceso de normalización comenzó en enero, en paralelo con el desembarco del nuevo grupo inversor. Según indicaron desde la cartera productiva, actualmente se observa mayor previsibilidad en los tiempos de pago y un clima interno más estable.

Dilexis arrastra dificultades desde hace varios años. En 2022 estuvo al borde de la quiebra y logró sostener cerca de 350 puestos de trabajo tras un acuerdo de refinanciación. Antes, en 2019, había recurrido a un concurso preventivo de acreedores y reducido contratos en medio de deudas millonarias.

Previo al traspaso, parte del paquete accionario estaba en manos de inversores privados, entre ellos Alejandro Ripani relacionado con la marca Tía Maruca y el grupo Argen San. La caída del consumo y los elevados costos operativos y energéticos, complicaron el sostenimiento financiero de la planta.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que continuarán acompañando a la empresa en esta nueva etapa, dada su relevancia productiva y el impacto laboral en la provincia. En las próximas semanas se espera que la firma oficialice el cambio de mando y comunique los lineamientos operativos que regirán esta nueva etapa.