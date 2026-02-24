La economía argentina cerró el año 2025 con un crecimiento del 4,4%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) divulgado por el INDEC. En diciembre, el indicador mostró una suba interanual del 3,5% y un avance desestacionalizado de 1,8% respecto del mes anterior.

El dato anual consolida la recuperación de la actividad tras la caída de 2024 y supera la mayoría de las proyecciones privadas, que preveían un crecimiento similar aunque menor. El EMAE es un indicador clave porque adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).

El sector primario (que incluye agricultura, ganadería, caza y silvicultura) fue el principal motor del crecimiento en diciembre, con un incremento de más del 30%, impulsado por una cosecha de trigo muy superior al promedio de campañas anteriores. También destacaron subas significativas en pesca e intermediación financiera.

Sectores tradicionales como la industria manufacturera y el comercio mostraron contracciones interanuales, restando puntos al indicador general, y reflejan que la recuperación aún es heterogénea y no homogénea en toda la economía.

El crecimiento de 4,4% en 2025 se ubica varios puntos por encima de la caída acumulada de la actividad en años previos, y las estadísticas oficiales posicionan a la Argentina entre los países de la región con desempeño más dinámico, aunque analistas advierten sobre la persistencia de debilidades estructurales.