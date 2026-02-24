Los habitantes del estado mexicano de Jalisco procuraban retomar la normalidad este martes tras una intensa jornada de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo militar. La población salió con cautela a abastecerse de alimentos, combustible y bienes básicos, mientras algunos servicios empezaban a reactivarse y se despejaban vías bloqueadas.

El operativo que terminó con la muerte del capo provocó una reacción violenta de células del CJNG que bloquearon rutas, incendiaron vehículos y atacaron comercios y bancos, desatando disturbios en múltiples partes del estado. Las escuelas permanecieron cerradas y el transporte público funcionó de forma limitada antes de la normalización gradual.

En respuesta a la oleada de violencia, autoridades mexicanas reforzaron la seguridad en la región: al menos 2.000 militares adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados para patrullar las calles y restablecer el orden, según informó el gobernador de Jalisco.

Además, 103 infantes de la Marina Armada de México arribaron a Puerto Vallarta para apoyar las tareas de contención de ataques contra establecimientos comerciales y reforzar la presencia de seguridad en esa zona turística afectada por los hechos.

El gobierno estatal y federal trabaja en la remoción de obstáculos, la reapertura de servicios y la protección de la población en medio de un clima de temor que persiste entre residentes, aunque las autoridades aseguran que las principales vías ya están transitables y se espera que la normalidad continúe consolidándose en los próximos días.