El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan confirmó que los haberes correspondientes a febrero de 2026 para la Administración Pública Provincial estarán acreditados el sábado 28 de febrero.

Según detallaron oficialmente, los salarios podrán percibirse a través de los cajeros automáticos desde esa jornada, ya que los mismos funcionan durante las 24 horas.

Publicidad

En esta oportunidad, junto con el sueldo mensual se abonará un monto de $100.000 en concepto de Escolaridad por hijo, beneficio destinado a acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Además, se recordó que continúan vigentes las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa – Extra Cash, lo que amplía las opciones para retirar efectivo sin necesidad de acudir exclusivamente a los cajeros.

Publicidad

De esta manera, el Gobierno provincial confirmó la fecha de pago y el adicional especial que percibirán los trabajadores estatales a fines de febrero.