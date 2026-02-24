Provinciales > A tener en cuenta
Haberes estatales estarán acreditados el 28 de febrero
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan confirmó que los haberes correspondientes a febrero de 2026 para la Administración Pública Provincial estarán acreditados el sábado 28 de febrero.
Según detallaron oficialmente, los salarios podrán percibirse a través de los cajeros automáticos desde esa jornada, ya que los mismos funcionan durante las 24 horas.
En esta oportunidad, junto con el sueldo mensual se abonará un monto de $100.000 en concepto de Escolaridad por hijo, beneficio destinado a acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.
Además, se recordó que continúan vigentes las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa – Extra Cash, lo que amplía las opciones para retirar efectivo sin necesidad de acudir exclusivamente a los cajeros.
De esta manera, el Gobierno provincial confirmó la fecha de pago y el adicional especial que percibirán los trabajadores estatales a fines de febrero.