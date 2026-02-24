El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, brindó detalles del proyecto de reforma electoral que impulsa la implementación de la boleta única de papel como eje central de un nuevo sistema de votación. La iniciativa, que cuenta con aceptación mayoritaria en la Cámara de Diputados, busca simplificar el proceso electoral, reducir costos y reorganizar el esquema de participación ciudadana en las distintas instancias del calendario electoral.

El funcionario explicó que la propuesta introduce un cambio estructural en la forma de seleccionar candidatos y en el rol del electorado durante las internas partidarias. “La boleta única papel es un sistema que cuenta con aceptación en la mayoría de los bloques y forma parte de un esquema pensado para modernizar el régimen electoral”, señaló a DIARIO HUARPE.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que cada partido o frente político deberá resolver sus candidaturas sin trasladar ese proceso a la ciudadanía en general. “Las internas deberán ser definidas por cada sector político y las fuerzas tendrán que presentarse a la elección general con una lista única”, indicó Martín.

En ese sentido, la iniciativa elimina el mecanismo vigente y establece que las internas serán organizadas y financiadas por los propios espacios. “Cada partido podrá realizar sus elecciones internas con costo a su cargo y decidir si serán abiertas o cerradas, de acuerdo a su conveniencia”, precisó.

El esquema contempla que, en caso de optar por una modalidad abierta, puedan participar afiliados y ciudadanos no afiliados a otras fuerzas, siempre bajo las condiciones que establezca el propio sector político. “Las internas no serán obligatorias y estarán destinadas a quienes realmente quieran participar y cumplan los requisitos establecidos”, agregó.

Menos instancias para el electorado

El vicegobernador remarcó que el objetivo de la reforma es reducir la carga electoral sobre la ciudadanía y concentrar la participación en la instancia decisiva. “No podemos obligar a la gente a involucrarse en procesos internos que muchas veces resultan engorrosos; la idea es que el votante participe una sola vez, en la elección general, con las candidaturas ya definidas”, afirmó.

Según explicó, el nuevo modelo busca priorizar la claridad del sistema y la comodidad del elector. “Queremos un régimen moderno, ágil y que responda a las necesidades de la gente, no a las necesidades de la política”, sostuvo.

Límite a la permanencia legislativa

La reforma también incorpora un criterio de renovación en la representación parlamentaria. El proyecto establece que los diputados provinciales podrán ejercer un máximo de dos mandatos consecutivos. “Se propone un tope de ocho años, lo que introduce un cambio significativo respecto del esquema actual, que permite la reelección indefinida”, detalló Martín.

El funcionario destacó que el conjunto de medidas apunta a fortalecer la transparencia, mejorar la organización del sistema electoral y promover una mayor renovación política. “Existe consenso en gran parte de la Cámara para avanzar en un modelo más claro, más eficiente y centrado en facilitar la participación ciudadana”, concluyó.