Tom Aspinall, la nueva estrella de UFC, busca a un histórico de las MMA

El campeón interino de Peso Pesado de UFC, Tom Aspinall, tiene en mente su primera defensa del título y no es otro que Stipe Miocic. El evento UFC 295 sufrió un revés significativo cuando Jon Jones, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, se vio obligado a retirarse debido a una lesión en el músculo pectoral. Por esto, el británico terminó enfrentándose a su principal contendiente, Sergei Pavlovich.

Aunque Dana White ha afirmado que Jones vs. Miocic se reprogramará, Aspinall ve el enfrentamiento con Stipe como la opción más apropiada para su primera defensa. Mientras que el excampeón de la división no ha peleado desde marzo de 2021, cuando perdió su título ante Francis Ngannou, Tom ve en el luchador de 41 años un desafío emocionante. Su reputación y habilidades lo hacen un oponente intrigante para el inglés, en lo que sería una emocionante batalla para los fanáticos de las MMA.

Las palabras de Tom Aspinall

"Stipe estaba listo para pelear hace dos semanas cuando se suponía que pelearía con Jon Jones, ¿con quién más voy a pelear en este momento? Jon Jones está lesionado, ¿qué más está dando vueltas en este momento que tenga sentido?", fue lo que comentó al principio Aspinall, en diálogo con The Mac Life. Sin dudas, está más confiado que nunca para hacer historia en la división de los Peso Pesado.

Luego, Tom reconoció: "Ciryl Gane y Jailton Almeida deberían pelear. Me quedo con eso. Pelearé contra el ganador, pero creo que ambos son buenos peleadores, obviamente, pero creo que estoy más interesado en Stipe en este momento. Sería épico. Stipe es uno de mis luchadores favoritos. Creo que es el mejor peso pesado de todos los tiempos y quiero ver qué se siente al entrar en el octágono con el mejor peso pesado de todos los tiempos".

"Quiero experimentar eso antes de retirarme, lo cual tardará años, pero más importante, antes de que se retire, lo cual es en un futuro no muy lejano. Tiene mucho sentido. No sé por qué alguien podría discutir eso. Él está libre, yo estoy libre, Jones está lesionado, ahora tengo un título interino, ¿por qué no? Para Stipe, es absolutamente imprescindible ganar, ¿no es así? Si lo noquean, lo noquearán contra un joven que ya es campeón. Si gana, podría ayudar a generar entusiasmo entre Jon y él", sentenció Tom Aspinall.