Torneo Clausura: hora y cómo ver Atlético Tucumán vs. River Plate

Con la mente puesta en la revancha de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River Plate enfrentará a Atlético Tucumán este sábado, a partir de las 21:15, por la novena fecha del Torneo Clausura. El traspié de 1-2 sufrido en el Monumental ante el Verdao obligó al entrenador Marcelo Gallardo a priorizar el duelo continental, que se jugará el próximo miércoles en Brasil. Pese a la importancia de la llave, el Millonario no puede descuidar el frente local, donde es líder del Grupo B, aunque el margen de dos puntos sobre Deportivo Riestra le da la tranquilidad necesaria para encarar una rotación masiva.

Con apenas unos días de descanso y la necesidad de tener a sus titulares al 100% para el desquite en São Paulo, el “Muñeco” Gallardo decidió utilizar un once inicial completamente alternativo en el Monumental José Fierro. El objetivo principal es recuperar la ventaja en la serie de Libertadores, por lo que ningún jugador principal será arriesgado en Tucumán.

El local se rearma con una pieza clave

Por su parte, Atlético Tucumán llega al encuentro con un andar irregular en el torneo, luego de caer 2-0 ante Newell's. A pesar de esa derrota, el Decano se mantiene en la octava posición, la última que otorga un cupo para la fase final. La buena noticia para el técnico Lucas Pusineri es el regreso de un delantero vital: Leandro Díaz, quien cumplió su sanción y volverá a liderar el ataque tucumano.

Alineaciones probables para el encuentro

Con la mira puesta en el miércoles, River jugará un partido clave para la tabla local, pero que funcionará como antesala de una de las citas más importantes del semestre. El compromiso, que será televisado por TNT Sports Premium, contará con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal. Las formaciones tentativas para el duelo son las siguientes:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.