Tragedias y polémicas: lo que alejó a Jim Carrey de Hollywood durante más de una década

El alejamiento de Jim Carrey de la industria cinematográfica durante la última década contrasta con el reconocimiento que recibirá próximamente de la Academia Francesa de Cine, que le otorgará un César honorífico. Esta distinción se produce mientras el actor mantiene una presencia mínima en producciones de Hollywood, limitada principalmente a la franquicia de "Sonic The Hedgehog".

La trayectoria profesional de Carrey experimentó un notable descenso tras su período de mayor éxito en las décadas de 1990 y 2000, cuando se consolidó como uno de los actores mejor remunerados del cine. Factores que contribuyeron a este distanciamiento incluyen una seguidilla de fracasos comerciales, críticas hacia su estilo actoral y diversas controversias públicas, entre las que se destacan sus posturas antivacunas y declaraciones políticas.

Publicidad

En el ámbito personal, su imagen se vio afectada por la trágica muerte por sobredosis de su expareja, la maquilladora Cathriona White, en 2015. Aunque las demandas por homicidio culposo presentadas contra el actor fueron posteriormente desestimadas, el caso generó un significativo impacto en su percepción pública.

En años recientes, Carrey ha establecido su residencia en Hawái, donde se dedica a la pintura y mantiene un perfil bajo. El actor ha manifestado su satisfacción con el alejamiento de la industria, aunque no descarta un eventual retorno ante proyectos que considerase especiales. El próximo homenaje francés subraya la paradoja entre su reconocimiento artístico internacional y su voluntaria ausencia de los grandes estudios cinematográficos.