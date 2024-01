Tras consagrarse campeón de UFC, Dricus Du Plessis pidió a una estrella para su primera defensa

Mientras estaba sentado frente a los periodistas en la conferencia de prensa posterior al UFC 297, Dricus Du Plessis dejó varias frases interesantes. El nuevo campeón de Peso Mediano de UFC bromeó sobre su apariencia después de una reñida victoria por el título sobre Sean Strickland. Además, aprovechó para dejar en claro con quién quisiera defender por primera vez su corona.

"¿Un poco de daño? ¿Recuerdas lo guapo que era antes de esta pelea? Ahora parezco una coliflor. Pero sí, estoy bastante golpeado en este momento", fue lo que contestó Du Plessis, cuando le consultaron sobre los golpes y los bultos que tenía en su rostro. "Estoy listo para otra ronda si quieren ir. Sí, no quiero ponerle una línea de tiempo, pero UFC 300 suena increíble", agregó luego.

Por otra parte, Dricus mencionó con quién quisiera defender su cinturón por primera vez: "No es nada personal. No es nada personal. Esa es justo la pelea que los fanáticos quieren ver. Quiero luchar contra la mejor competencia. Hay muchos tipos con los que voy a pelear, pero los fanáticos quieren ver a Israel Adesanya contra Dricus du Plessis. Ya se ha generado mucho revuelo sobre ello".

¿Con quién defenderá la corona Du Plessis?

"Si los fanáticos, de alguna manera, comienzan a retroceder y los fanáticos realmente no quieren ver a Adesanya, no hacemos esa pelea. Está bien para mí. No me importa quién sea. Pero esa es solo la pelea que tengo en la cabeza y creo que la gente quiere ver y entusiasmaría a mucha gente", expuso el sudafricano, en relación a un posible cruce con el neozelandés.

Para finalizar con sus declaraciones, cuando le preguntaron por la posibilidad de enfrentar a Khamzat Chimaev, quien quiere tener la oportunidad por el título, Dricus Du Plessis aseveró: "Sí, pero le dijo eso a Jon Jones. ¿Quién toma en serio a ese tipo? Con suerte, mi cardio es una discusión del pasado. Si no, sigue dudando, no me importa. A tu propia muerte, por supuesto".