Tras quedar preso por intento de asesinato, habló el excampeón de UFC Caín Velásquez

El excampeón de Peso Pesado de UFC, Caín Velásquez, expuso que su encarcelamiento de ocho meses le brindó una perspectiva valiosa sobre su vida. El mismo, cuyo juicio por intento de asesinato comienza en enero, reflexionó profundamente sobre su experiencia en la cárcel durante una entrevista en JAXXON PODCAST. A casi un año de su liberación bajo fianza, intentó aprovechar su tiempo al máximo.

Al principio, dijo Caín: "Entré, fue como si, para mí, aprovechara la oportunidad. La verdad es que nunca he estado sola durante mucho tiempo. Realmente necesito estar solo, ocuparme de lo que sea. Entonces me preguntaron si quería ir a bajo custodia protectora, entonces dije: déjame ir a la PC, y veamos de qué se trata, y partamos de ahí. No estaba tratando de pisarle los pies a nadie, o no jugar con el programa, ni nada de eso. No tengo idea de cuáles son las políticas. Llegué a conocer un poco más al estar dentro".

Publicidad

"Obviamente, respeto a todos, y cada uno vive en su mundo y hace lo suyo. Pero aproveché la oportunidad para estar conmigo mismo por el momento. Fue bueno y malo, pero principalmente fue bueno. Creo que mucha gente debería experimentar algo así, como que les quiten sus libertades, apreciar lo que tienen, y son las cosas más pequeñas las que damos por sentado. Somos tan bendecidos todos los días y estamos tan deprimidos por las cosas más tontas", aportó Velásquez.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Conclusión de Caín Velásquez

Luego, el excampeón de UFC indicó: "Cuando te quitan la mierda, te das cuenta: 'Oh, tuve todo esto, tuve todo esto'. Tuve la oportunidad de irme cuando quería. Salir en mi auto y salir, mirar algo, mirar la naturaleza. Ten la oportunidad de ir a ver algo así y apreciar el día. Cada día, nunca somos realmente los mismos. En cada momento, cuando miras algo, como un árbol, algo tan pequeño como eso, ese árbol nunca volverá a verse así, nunca más, excepto en ese momento en que lo estás mirando. Nunca volverá a ser lo mismo, como son las hojas, como sopla el viento".

"Si quieres llegar tan profundo, nunca volverá a ser lo mismo, excepto por ese momento. Así que tómate el tiempo y aprecia que ese momento fue para ti. Entonces, pequeñas cosas como esas. Empecé a conseguir, a lo largo del día, pequeñas victorias. Algo pequeño y se lo agradecería. Agradecido por ello. Así que no era como si estuviera en un mal lugar. Ningún hombre. Siempre estoy aquí, y eso es todo lo que importa, y importa lo que hago con esto, como lo que importa es cómo me siento por dentro", cerró Caín Velásquez.