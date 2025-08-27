Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, se desarrolla el Travel Sale 2025, un evento especial en el que las empresas del sector turístico ofrecen descuentos, promociones y facilidades de pago para viajes dentro de Argentina y al extranjero.

Esta edición llega en un contexto particular marcado por la estabilidad del dólar, lo que incentivó la preferencia por destinos internacionales clásicos como Río de Janeiro, Santiago de Chile, Miami y Madrid.

Desde Despegar indicaron que “las primeras tendencias reflejan un fuerte interés por viajar: registramos un aumento del 86% en comparación con las últimas cuatro semanas y un 38% más que en la edición del 2024”. Además, destacaron que los paquetes turísticos nacionales crecieron un 130% respecto al mes anterior y un 137% frente al último Travel Sale, mientras que los internacionales aumentaron un 106% en búsquedas frente al mes previo y un 39% en comparación con la edición anterior.

En cuanto a los destinos más elegidos, a nivel local lidera Bariloche, seguido por Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba. En el plano internacional, los destinos preferidos son Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, Miami y Madrid.

Respecto a las formas de pago, desde Despegar señalaron que 1 de cada 5 ventas internacionales se realiza en dólares, lo que implica un crecimiento del 33% en esta modalidad en comparación con el mes anterior.

Entre las promociones destacadas en Despegar se encuentran la posibilidad de pagar en 15 cuotas sin interés y descuentos de hasta un 30% en paquetes turísticos. Para viajes internacionales, los usuarios pueden pagar en 3 cuotas sin interés. También se ofrecen beneficios como hasta un 15% de descuento en vuelos a Cancún y Punta Cana con Banco Santander, un 20% off en actividades como Universal Orlando Resort y promociones especiales en paquetes de Palladium, Meliá y Walt Disney World Resort.

Desde el sitio Promos Aéreas, el co-fundador Matías Mute destacó la tendencia creciente de pagos en dólares, especialmente para Europa: “La seguridad para concretar compras en moneda extranjera, la observamos en la gran cantidad de pedidos para ir a Europa. Más allá de los clásicos Madrid, Roma y Barcelona, aumentaron las demandas a París, Lisboa y Londres. Así como también observamos la demanda en alza desde el año pasado a Brasil, y este año se suma el interés a destinos de playa más lejanos como el Caribe, República Dominicana, Aruba, Curazao, Cartagena y Bahamas”.

Mute agregó que “en cada Travel Sale vemos cómo miles de personas encuentran la oportunidad de cumplir con ese viaje postergado, descubrir un nuevo destino o planificar escapadas en pareja, familia o con amigos. Las ofertas ayudan a definir fechas y destinos según presupuestos; y concertar la compra del viaje con antelación, permite acceder a precios más bajos en aéreas y a más opciones de alojamiento”.

En cuanto a los destinos más buscados en vuelos, Promos Aéreas reportó que encabezan Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía, Madrid y Miami. Para paquetes turísticos, los favoritos fueron Río de Janeiro, Punta Cana, Maceió, Recife y Cancún.

Para aprovechar al máximo las promociones del Travel Sale, desde Promos Aéreas recomendaron: