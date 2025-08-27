Economía > Economía
Travel Sale 2025: crecen los viajes al exterior y el 20% se paga en dólares
POR REDACCIÓN
Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, se desarrolla el Travel Sale 2025, un evento especial en el que las empresas del sector turístico ofrecen descuentos, promociones y facilidades de pago para viajes dentro de Argentina y al extranjero.
Esta edición llega en un contexto particular marcado por la estabilidad del dólar, lo que incentivó la preferencia por destinos internacionales clásicos como Río de Janeiro, Santiago de Chile, Miami y Madrid.
Desde Despegar indicaron que “las primeras tendencias reflejan un fuerte interés por viajar: registramos un aumento del 86% en comparación con las últimas cuatro semanas y un 38% más que en la edición del 2024”. Además, destacaron que los paquetes turísticos nacionales crecieron un 130% respecto al mes anterior y un 137% frente al último Travel Sale, mientras que los internacionales aumentaron un 106% en búsquedas frente al mes previo y un 39% en comparación con la edición anterior.
En cuanto a los destinos más elegidos, a nivel local lidera Bariloche, seguido por Iguazú, Mendoza, Salta y Córdoba. En el plano internacional, los destinos preferidos son Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, Miami y Madrid.
Respecto a las formas de pago, desde Despegar señalaron que 1 de cada 5 ventas internacionales se realiza en dólares, lo que implica un crecimiento del 33% en esta modalidad en comparación con el mes anterior.
Entre las promociones destacadas en Despegar se encuentran la posibilidad de pagar en 15 cuotas sin interés y descuentos de hasta un 30% en paquetes turísticos. Para viajes internacionales, los usuarios pueden pagar en 3 cuotas sin interés. También se ofrecen beneficios como hasta un 15% de descuento en vuelos a Cancún y Punta Cana con Banco Santander, un 20% off en actividades como Universal Orlando Resort y promociones especiales en paquetes de Palladium, Meliá y Walt Disney World Resort.
Desde el sitio Promos Aéreas, el co-fundador Matías Mute destacó la tendencia creciente de pagos en dólares, especialmente para Europa: “La seguridad para concretar compras en moneda extranjera, la observamos en la gran cantidad de pedidos para ir a Europa. Más allá de los clásicos Madrid, Roma y Barcelona, aumentaron las demandas a París, Lisboa y Londres. Así como también observamos la demanda en alza desde el año pasado a Brasil, y este año se suma el interés a destinos de playa más lejanos como el Caribe, República Dominicana, Aruba, Curazao, Cartagena y Bahamas”.
Mute agregó que “en cada Travel Sale vemos cómo miles de personas encuentran la oportunidad de cumplir con ese viaje postergado, descubrir un nuevo destino o planificar escapadas en pareja, familia o con amigos. Las ofertas ayudan a definir fechas y destinos según presupuestos; y concertar la compra del viaje con antelación, permite acceder a precios más bajos en aéreas y a más opciones de alojamiento”.
En cuanto a los destinos más buscados en vuelos, Promos Aéreas reportó que encabezan Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía, Madrid y Miami. Para paquetes turísticos, los favoritos fueron Río de Janeiro, Punta Cana, Maceió, Recife y Cancún.
Para aprovechar al máximo las promociones del Travel Sale, desde Promos Aéreas recomendaron:
- Planificación flexible: Considerar varias fechas y ser abierto a alternativas puede generar ahorros importantes. Definir presupuesto y fechas aproximadas con flexibilidad en el calendario.
- Anticipación: Verificar vigencia de pasaportes y contar con documentos y tarjetas a mano. Consultar qué bancos ofrecen financiación sin interés para viajes internacionales y revisar condiciones de cambio y cancelación.
- Comparar precios: Utilizar buscadores integrales para identificar la mejor relación precio/calidad en aerolíneas, hoteles y paquetes.
- Actividades con descuento: Aprovechar promociones no solo en vuelos y hoteles, sino también en excursiones, alquiler de transporte y experiencias en destino.
- Combinaciones multidestino: Optar por llegar a destinos a través de aeropuertos secundarios o puertos con mayor movimiento para incluir lugares menos turísticos con precios más bajos y buen clima.
- Alertas y notificaciones: Suscribirse a newsletters y activar alertas de precio para no perder ofertas de último minuto.
- Sitios confiables: Comprar siempre en agencias oficiales y plataformas seguras para evitar estafas, revisando cuidadosamente las condiciones de las ofertas.
