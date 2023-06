¡Tremendo evento! Cartelera, hora y cómo ver el UFC 289 del sábado

Tras casi cuatro años, UFC vuelve a Canadá y lo hace con un espectacular evento para los fanáticos. Todos los amantes de las Artes Marciales Mixtas vivirán este sábado 10 de junio un show impresionante con el UFC 289. Con un título en juego y varias contiendas interesantes, no se podrá pestañear siquiera. La brasileña Amanda Nunes defenderá su corona de Peso Gallo ante la mexicana Irene Aldana en la estelar.

Amanda Nunes, la número 1 libra por libra en las Artes Marciales Mixtas femeninas, y para muchos la mejor de la historia, iba a tener su trilogía con Julianna Peña, pero la peleadora de origen venezolano sufrió una lesión. Por esto, Irene Aldana, que iba a luchar contra Raquel Pennington en mayo, recibió su oportunidad y no quiere desperdiciarla. Sin dudas, va por todo.

Publicidad

Cabe resaltar que Nunes arriba con un récord de 22 victorias y 5 derrotas, con sólo una caída desde 2015 en adelante. Aldana, por su parte, tiene la intención de continuar con el increíble año de los peleadores mexicanos en UFC. La nacida en Culiacán tiene un récord de 14-6, con cuatro triunfos en sus últimos cinco pleitos. Además, sus últimas tres ganadas fueron por la vía del nocaut. Esta es su primera batalla por un título.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cartelera del UFC 289

Estelares

Amanda Nunes (c) vs. Irene Aldana - por el título de Peso Gallo de UFC

Charles Oliveira vs. Beneil Dariush; Peso Ligero.

Mike Malott vs. Adam Fugitt; Peso Wélter.

Dan Ige vs. Nate Landwehr; Peso Pluma.

Marc-André Barriault vs. Eryk Anders; Peso Mediano.

Preliminares

Nassourdine Imavov vs. Chris Curtis; Peso Mediano.

Miranda Maverick vs. Jasmine Jasudavicius; Peso Mosca.

Kyle Nelson vs. Blake Bilder; Peso Pluma.

Aiemann Zahabi vs. Aori Qileng; Peso Gallo.

Primeras preliminares

David Dvorak vs. Stephen Erceg; Peso Mosca.

Diana Belbita vs. Maria Oliveira; Peso Paja.

Horarios

Primeras preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 0:00 ES (domingo 11 de junio).

Preliminares: 18:00 CDMX | 20:00 ET | 21:00 AR | 2:00 ES (domingo).

Cartelera principal: 20:00 CDMX | 22:00 ET | 23:00 AR | 4:00 ES (domingo).

Evento principal: 22:15 CDMX | 0:15 ET | 1:15 AR | 6:15 ES (domingo).

Publicidad

Transmisión

Cabe resaltar que, para quienes quieran ver el UFC 289 en Estados Unidos, será a través de ESPN+. Por su parte, en México y Argentina se podrá seguir mediante Star+ por streaming. En Argentina, Fox Sports transmitirá las peleas preliminares y, en México, todo el evento se podrá ver por Fox Sports Premium. En España, la aplicación de Eurosport por streaming se encargará de seguir la velada, además de UFC Fight Pass en todo el mundo.