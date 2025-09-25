El triple crimen de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, conmocionó a todo el país. En este contexto, la agrupación local “Ni Unx Menos San Juan” convocó a una marcha en la capital provincial.

La movilización será este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16 horas, en la Plaza 25 de Mayo. Bajo la consigna “¡Ninguna vida es descartable!”, la organización sanjuanina invitó a sumarse a la concentración, aunque no se precisó si habrá recorrido posterior o si la actividad se limitará a la plaza céntrica.

En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires se realizó una Asamblea para definir acciones colectivas y reclamos en torno al esclarecimiento del caso, que hasta el momento tiene a cuatro personas detenidas.

La convocatoria en San Juan busca visibilizar el pedido de justicia por las tres víctimas y acompañar la movilización nacional que surgió tras el crimen.