Los familiares y allegados de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, y de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20, despidieron este jueves a las jóvenes víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. El último adiós se llevó a cabo en dos velatorios simultáneos en La Matanza, en medio de muestras de dolor y reclamos de justicia.

En el velatorio de Lara, su tía Karen compartió recuerdos sobre la adolescente y relató la última vez que la vio. “Le gustaban las rosas. Yo te voy a hablar de una Lara chiquita, no de este 2025. Era chiquita y se fue yendo chiquita”, expresó. También advirtió sobre los comentarios negativos que circularon en torno a la memoria de su sobrina: “No hablen mal. Cuando estés hablando de ella siempre te vas a cruzar un familiar. Ya es suficiente con todo lo que pasó”.

Cerca de las 15:20, la madre de Lara llegó al velatorio junto a sus hermanos, quienes llevaron peluches que pertenecían a la víctima.

Por otro lado, en el velatorio de Morena y Brenda, su abuelo Antonio brindó declaraciones públicas. Reclamó que la causa pase a la Justicia Federal por la posible vinculación con el narcotráfico y manifestó sus dudas sobre la investigación. “Hay cosas que no me cierran. Tiene que haber gente que caiga”, dijo. En su pedido, destacó que las tres jóvenes deben recibir el mismo tratamiento judicial: “Las tres chicas son víctimas y no hay que hacer diferencias. La justicia tiene que ser para las tres”.

Antonio también cuestionó la ausencia de autoridades durante el proceso de duelo y aseguró no haber recibido llamados oficiales. “No me llamó nadie, los traté de mentiroso y cobarde. No nos engañen, den la cara”, señaló.

Durante la ceremonia de despedida, uno de los familiares de las víctimas sufrió una descompensación y tuvo que ser asistido por personal médico, aunque su estado no sería de gravedad.

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela continúa bajo investigación, mientras la familia de las víctimas reclama avances y transparencia en el proceso judicial.