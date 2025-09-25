Los cuatro sospechosos acusados por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se negaron a declarar este jueves ante el fiscal Gastón Dupláa, en la UFI N°2 de Laferrere. La decisión fue tomada por consejo de sus defensores oficiales, quienes les recomendaron hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio.

Los detenidos son Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos están imputados por homicidio triplemente agravado, delito que prevé una condena de prisión perpetua. En las próximas horas se definirá si continúan alojados en la alcaldía de Tribunales de La Matanza o si serán trasladados a otra dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según la investigación, las tres víctimas fueron asesinadas y descuartizadas en una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, Florencio Varela, donde luego sus restos fueron enterrados en el patio. Villanueva e Ibarra, señalados como dueños de la casa, fueron detenidos en un hotel tras el crimen. Parra y González fueron encontrados dentro de la propiedad al momento del operativo policial.

Por su parte, el fiscal Dupláa intenta establecer el rol que cumplió cada imputado y si existieron distintos grados de participación. Una de las hipótesis es que algunos de ellos hayan intervenido solo en el ocultamiento de los cuerpos, lo que podría derivar en una acusación menor por encubrimiento agravado.

Además, la investigación también busca determinar si existieron vínculos con redes de narcotráfico, ya que Villanueva Silva está sospechado de mantener lazos con organizaciones criminales que operan en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Brenda y Morena despidieron a las jóvenes en La Matanza, mientras se conocieron los últimos mensajes de Lara enviados a una amiga pocas horas antes del crimen, que sumaron dramatismo al caso que conmociona al conurbano bonaerense.

