Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones de Banfield vs. River

Banfield y River Plate chocarán entre sí este miércoles 22 de febrero, en un duelo muy importante para ambos. Uno de los dos será el segundo finalista del Trofeo de Campeones en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El ganador tendrá que verse de frente ante Boca Juniors, en lo que será un electrizante compromiso. Claro, la chance de un nuevo Superclásico en una final ilusiona a muchos.

No está demás aclarar que, para que eso suceda, el "Millonario" tendrá que vencer primero a los dirigidos por Javier Sanguinetti. El elenco del "Taladro" no atraviesa un gran presente, ya que en cuatro partidos del torneo, Banfield aún no pudo ganar y suma nada más que dos unidades. Consiguió dos empates ante Unión y Gimnasia, pero cayó en los restantes ante Huracán y Newell's.

Publicidad

Por otra parte, en el comienzo de este 2023, Banfield y River se cruzan con realidades dispares. El equipo de Martín Demichelis empieza de a poco a encontrarse con el estilo que pretende el entrenador. De esa forma, los tres partidos que ganaron les dan un impulso anímico, aunque también cayeron en uno y dejaron muchas dudas. Si bien quieren pelear por la Liga Profesional, tendrán que acomodar algunas piezas.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera y Emanuel Insúa; Alan Di Pippa, Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Juan Bisanz; Alejandro Piedrahita y Milton Giménez. DT: Javier Sanguinetti.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez; José Paradela, Nacho Fernández, Esequiel Barco o Rodrigo Aliendro o Agustín Palavecino, Pablo Solari; y Miguel Borja o Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.

Horario y transmisión de Banfield vs. River

Día: Miércoles 22 de febrero.

Hora: 21:00.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.