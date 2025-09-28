El domingo 28 de septiembre de 2025, un tiroteo seguido de un incendio en una iglesia mormona de Grand Blanc, Michigan, dejó al menos un fallecido y nueve heridos. El sospechoso fue abatido por la policía, y las autoridades confirmaron que no existe una amenaza activa para la comunidad.

La congregación afectada pertenece a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Detroit. La policía local informó que el edificio estaba envuelto en llamas al momento de su llegada, y que el área fue evacuada para garantizar la seguridad de los vecinos.

Chris Swanson, jefe policial del condado Genesee, indicó que la situación aún se encuentra en desarrollo y que las autoridades locales y federales continúan trabajando en el lugar. "Toda la iglesia está en llamas", afirmó, y agregó que "hay muchas cosas que están sucediendo que no podemos comunicar simplemente por el trabajo que necesita hacerse".

Desde la esfera federal, el director del FBI, Kash Patel, calificó el ataque como un acto "cobarde y criminal" y puso a la agencia a disposición de las autoridades locales para colaborar en la investigación.

En respuesta a este suceso, el expresidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para manifestar su condena. Escribió: “El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también expresó su pesar en un comunicado, señalando que “la violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable” y manifestó que su corazón está con la comunidad de Grand Blanc.

Este ataque ocurrió un día después del fallecimiento de Russell M. Nelson, el presidente más longevo en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien murió a los 101 años en Salt Lake City. Nelson lideró importantes reformas durante su mandato, entre ellas la promoción de la diversidad interna y la modernización de prácticas religiosas.

Nelson asumió la presidencia en 2018 a los 93 años, y durante su gestión impulsó la expansión global de la iglesia, la construcción de templos, y cambios en políticas relacionadas con la inclusión y la estructura organizativa. Se espera que Dallin H. Oaks sea su sucesor conforme al protocolo establecido.