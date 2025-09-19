El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encuentra internado Thiago Medina tras un accidente de moto el pasado viernes, confirmó un nuevo parte médico sobre su estado de salud. El joven de 22 años, ex participante de Gran Hermano, sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) bajo observación médica, luego de una cirugía torácica realizada hace unos días.

Según el informe, la operación fue un éxito y duró cuatro horas y media. Se realizó una reconstrucción de la parrilla costal, un procedimiento complejo dado el tipo de lesiones sufridas en el accidente. "El paciente fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía del hospital, en conjunto con profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario", detallaron desde la institución médica. Además, aclararon que Medina se encuentra "hemodinámicamente estable" y no requiere de medicamentos para la presión arterial en este momento.

Publicidad

Estado de salud y expectativas

El parte oficial también indicó que, aunque el pronóstico sigue siendo reservado, la evolución de Thiago es positiva. Actualmente, no presenta complicaciones adicionales y continúa con asistencia respiratoria mecánica. Los médicos esperan que en los próximos días se pueda evaluar con mayor certeza su progreso, aunque su estado actual genera tranquilidad.

Palabras de la familia: apoyo y esperanza

Minutos antes de la divulgación del parte médico, Daniela Celis, ex pareja de Medina y madre de sus hijas, compartió detalles sobre la intervención en sus redes sociales, buscando dar tranquilidad a los seguidores. "Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones", escribió en una publicación, y agregó: "Está estable, en terapia intensiva, con una buena reparación de la parrilla costal. No requiere drogas para la presión", subrayó.

Publicidad

La influencer también destacó la colaboración entre los hospitales y agradeció a todos los que enviaron su apoyo, pidiendo a sus seguidores que sigan rezando por la salud de Thiago. "Estamos esperando su evolución, mantenemos la cadena de oración. Toda la fe, luz y fuerza llega", cerró su mensaje.

Emociones y apoyo familiar

Durante una aparición en el programa Cortá por Lozano, Daniela también se expresó sobre el estado de Thiago y el impacto del accidente en su familia. "Estoy muy nerviosa. Thiago está estable, en terapia intensiva. Esto es gracias a la colaboración de los hospitales", comentó visiblemente emocionada.

Publicidad

En cuanto a las hijas de Thiago, las gemelas, Celis aseguró que están muy contenidas por la familia y amigos cercanos. "Ellas están en casa con mamá y la niñera. Estoy haciendo un esfuerzo para que no sientan la ausencia de su papá, y cuando llego a casa, les hablo de él para que no se olviden de que está con ellas en espíritu", dijo, mostrando su dedicación a sus hijas en este momento tan delicado.

Agradecimiento por el apoyo público

Los mensajes de aliento a Thiago Medina no han dejado de llegar desde el momento del accidente. Familiares, amigos, y seguidores del joven ex participante de *Gran Hermano* siguen enviando su apoyo, tanto en redes sociales como en persona. Este respaldo ha sido fundamental para la familia, quienes mantienen la esperanza de que Thiago siga evolucionando favorablemente en su recuperación.



