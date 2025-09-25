Mundo > Violencia en Francia
Un alumno de 14 años apuñaló a su profesora en una escuela, huyó e intentó quitarse la vida
POR REDACCIÓN
Un hecho estremecedor sacudió este miércoles la localidad de Benfeld, al sur de Estrasburgo, cuando una profesora de música de 66 años fue apuñalada por un alumno de 14 años dentro del colegio Robert-Schuman, minutos después de las 8 de la mañana. La docente sufrió heridas en el rostro y fue trasladada de urgencia al hospital, donde se encuentra fuera de peligro.
El adolescente huyó del establecimiento y fue detenido una hora más tarde en las afueras de la ciudad. Durante la detención se autolesionó en el cuello con el mismo cuchillo y entró en paro cardiorrespiratorio. Fue reanimado y trasladado en helicóptero al hospital de Estrasburgo, donde permanece internado en estado crítico.
Fuentes policiales y judiciales detallaron que el joven está bajo la tutela de la Ayuda Social a la Infancia (ASE) y que presentaba problemas psicológicos, además de haber sufrido malos tratos en su infancia. Investigaciones preliminares revelaron que sus cuadernos contenían dibujos con simbología neonazi y que tenía fascinación por armas y la Segunda Guerra Mundial. La fiscal Clarisse Taron confirmó que no contaba con antecedentes penales.
Tras el ataque, el colegio fue evacuado parcialmente, se entrevistó a los alumnos y se desplegó un operativo de seguridad. Testigos describieron escenas de conmoción y pánico. La ministra de Educación, Elisabeth Borne, repudió la agresión y expresó solidaridad con la profesora y la comunidad educativa, anunciando la activación de una celda de emergencia para asistir a los afectados.
El episodio se suma a una serie de ataques violentos en escuelas francesas durante 2025, incluyendo la muerte de una estudiante en Nantes y el asesinato de una supervisora en Haute-Marne. Desde marzo, el gobierno incautó 186 cuchillos en más de 6000 requisas escolares y promulgó un decreto que obliga a llevar ante el consejo de disciplina a cualquier alumno que porte armas en los establecimientos educativos.
