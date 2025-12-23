Un camionero sintió un pinchazo mientras orinaba y murió: lo mordió una yarará

El pasado 6 de diciembre, Miguel Esteban Contreraras, un camionero de 44 años oriundo de General Cerri, detuvo su vehículo en Cutral Co para descansar junto a su hija Oriana.

En medio de la oscuridad, sintió un pinchazo en la pierna, pero al no notar daños visibles, decidió dormir unas horas. El despertar marcó el inicio de una tragedia: el hombre presentaba fuertes dolores renales y comenzó a toser sangre, síntomas iniciales del contacto del veneno con su organismo. Tras pedir auxilio a la Policía Caminera, fue ingresado en estado crítico al Policlínico Modelo de Cipolletti.

Durante su internación, los médicos constataron un descenso abrupto de glóbulos rojos, lo que obligó a realizar múltiples transfusiones de sangre y conectarlo a asistencia respiratoria mecánica. Pese a la aplicación del suero antiofídico, los especialistas determinaron que el veneno había actuado durante demasiadas horas.

Tras una semana de agonía y la movilización solidaria de las comunidades de Bahía Blanca y Cipolletti para conseguir donantes, el paciente falleció. La yarará es una especie frecuente en zonas rurales y su mordedura puede pasar inadvertida de noche, generando fallas en órganos vitales.

En un hecho paralelo que refleja la peligrosidad de esta especie, una mujer de 53 años halló una yarará sobre su cama matrimonial en una vivienda de la calle 1° de Mayo al 400, en Río Ceballos, Córdoba. La rápida intervención de la Patrulla Preventiva tras el llamado de la dueña de casa permitió asegurar al reptil y evitar consecuencias graves en una zona donde el calor y la humedad favorecen la movilidad de esta fauna silvestre.