La Comisaría 5° informó la detención de un hombre identificado como Rubén Torés por el delito de abuso de arma de fuego. El hecho tuvo lugar en la Avenida Libertador Este 4990, en el departamento Santa Lucía.

Según los testimonios de los testigos, Torés habría efectuado dos disparos al aire y posteriormente se habría refugiado en el interior de su domicilio.

Al arribar al lugar de los hechos, los agentes policiales observaron una bolsa de nylon de color verde que se encontraba oculta bajo una camioneta que estaba estacionada. Dentro de la bolsa, los efectivos encontraron un arma de fuego.

La policía procedió al secuestro del arma, aunque sin manipularla, con el objetivo de preservar las pruebas. Esta medida se tomó también para preservar la integridad física de las mujeres y menores que se encontraban presentes en el lugar.