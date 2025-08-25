Arturo González, el nuevo director de Estacionamiento Controlado en lugar de Sassul

Tras la sorpresiva renuncia de Martín Sassul a la dirección del Estacionamiento Controlado de la Ciudad de San Juan, la intendenta Susana Laciar confirmó que Arturo González, quien ya se desempeñaba como subdirector del área, asumirá la dirección de forma definitiva para garantizar la continuidad del servicio.

Martín Sassul, dirigente de la Unión Cívica Radical, oficializó su renuncia semanas atrás. Desde el gobierno capitalino, aseguraron que el traspaso de responsabilidades se dio de manera consensuada y sin tensiones. Inicialmente, se había informado que el área quedaría provisionalmente bajo la conducción de González. Sin embargo, la intendenta Susana Laciar ratificó en rueda de prensa que el funcionario en cuestión será el reemplazante oficial. Laciar enfatizó que González "es personal del municipio" y ya formaba parte del equipo como el segundo en la dependencia, lo que asegura una continuidad operativa.

Sassul había asumido la jefatura del Estacionamiento Controlado en diciembre de 2023, coincidiendo con el inicio del mandato de la intendenta Laciar. Su desvinculación no se debió a cuestiones internas del municipio, sino a un proyecto personal vinculado al ámbito deportivo con la presidencia de Sportivo Desamparados.

En relación con el futuro del Estacionamiento Controlado, la intendenta Laciar también confirmó que no hay intenciones de expandir el servicio. No obstante, sí se buscarán implementar cambios que garanticen un mayor movimiento vehicular en la Zona 1, que corresponde al microcentro, donde se aplica la tarifa más cara con un costo inicial de $150 por la primera media hora y $5 por minuto adicional3