El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estará llevando a cabo operativos de reempadronamiento en los departamentos de Sarmiento y Calingasta (específicamente en Sorocayense) esta semana, en preparación para el segundo sorteo público de casas de 2025. Esta importante iniciativa fue confirmada por la directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta a DIARIO HUARPE, y busca facilitar la inclusión de familias en el padrón, un requisito indispensable para participar en el próximo sorteo.

Un gran número de familias se están empadronando, ya que esta es la etapa clave para ser parte del registro del IPV de manera ordenada. La posibilidad de actualizar datos o inscribirse por primera vez en el padrón se extiende hasta el 29 de agosto.

Detalles del sorteo de viviendas

El IPV sorteará un total de 344 unidades habitacionales que no fueron adjudicadas en convocatorias anteriores, ya sea por incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes. Estas viviendas están distribuidas en siete barrios de distintos departamentos de San Juan.

Los departamentos y la cantidad de viviendas disponibles son:

Angaco: Tierras del Norte – 62 viviendas

Calingasta (Sorocayense): El Puerto – 7 viviendas

Chimbas: Los Surcos – 5 viviendas

Pocito: El Jagual – 13 viviendas

Sarmiento: Solares del Sur – 190 viviendas

San Martín: Caraballo II – 61 viviendas

25 de Mayo: Tehul – 6 viviendas

Fechas y modalidades clave

Empadronamiento: hasta el 29 de agosto se puede actualizar datos o inscribirse por primera vez en el padrón, requisito esencial para participar del sorteo.

Inscripción al sorteo: del 1 al 8 de septiembre de 2025, quienes cumplan con los requisitos podrán postularse a través de la página web oficial del organismo, ipv.sanjuan.gob.ar. Cada grupo familiar puede seleccionar un solo barrio.

Realización del sorteo: el sorteo público se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2025 en la sala de la Caja de Acción Social de la Provincia.

Cómo inscribirse (después del empadronamiento):

1. Ingresar a la web oficial del IPV: ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados: cargar el DNI del titular y de un integrante del grupo familiar, verificar la información y elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción: Aceptar las condiciones y registrar un número de celular, al cual se enviará un código para futuras modificaciones. Con esto, el grupo familiar queda inscripto.

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (únicamente los domiciliados en la localidad de Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, siempre de acuerdo con el barrio elegido y cumpliendo los requisitos establecidos por el IPV. El cronograma completo, incluyendo la publicación de padrones provisorios y definitivos, será publicado por el Instituto en los próximos días. Este proceso forma parte del programa Sorteo Provincial de Vivienda – San Juan 2025.

Para más información, los interesados pueden visitar: ipv.sanjuan.gob.ar.