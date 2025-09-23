La División Comando Central procedió a la aprehensión de un joven identificado como E.G. en Capital. La detención se llevó a cabo tras recibir una alerta por parte de vecinos en el área de calle República Árabes Unidos y San Lorenzo.

Las autoridades policiales informaron que el menor había sustraído efectos varios. Posteriormente, E.G. cometió un arrebato, despojando a una mujer mayor de edad de su teléfono celular.

A raíz de este último hecho, la víctima del arrebato resultó con múltiples lesiones, siendo reportado su estado como politraumatismos.