Un accidente de tránsito generó alarma en la tarde del lunes en el departamento Santa Lucía. El siniestro se produjo cerca de las 17:10, en el Callejón Herrera, a pocos metros de Ruta Nacional 20, cuando una motocicleta colisionó contra un camión de gran porte.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando Enrique González, de 50 años, ingresaba con su camión Scania con acoplado al predio de la empresa American Trans SRL. En ese momento, una moto Gilera 110 cc color azul, conducida por Franco Ale, de 21 años, impactó desde atrás contra el lateral izquierdo del vehículo de carga.

Tras el choque, el joven motociclista manifestó fuertes dolores en sus manos, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para recibir atención médica. Los primeros reportes indicaron que no presentaba heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 5ª, quienes fueron los primeros en intervenir, junto al agente Pablo Morla. También se hicieron presentes representantes judiciales, el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes.

La zona del accidente estuvo parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias de rigor.