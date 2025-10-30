Tres tíos de Emir Barboza, el niño asesinado de un disparo en el barrio Valle Grande, fueron condenados este jueves 30 de octubre de 2025 por el delito de amenazas, daño y apología al crimen, luego de que se conocieran imágenes suyas posando con armas de fuego en redes sociales y fueran acusados, por un lado, de amenazar a los familiares de los vinculados al crimen de su sobrino y, por otro lado, dañar la casa de los Carrizo. Finalmente, la causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa, que estableció una pena de seis meses de prisión en suspenso.

Los implicados son Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza, todos familiares directos del pequeño Emir. Dos de ellos habían sido detenidos en allanamientos realizados en el mismo barrio, mientras que el tercero se entregó voluntariamente ante la Justicia.

Aunque no se pudo comprobar su participación en las pintadas que aparecieron en la vivienda de los Carrizo —la familia sospechada por el crimen del niño—, los investigadores confirmaron que los tres tenían fotografías en Facebook mostrando armas de fuego, lo que fue considerado un acto de apología del delito.

Si bien desde el entorno de los Barboza argumentaron que se trataban de armas de juguete, esto no fue suficiente. Las pruebas eran contundentes. Es por ello, que por recomendación de su abogado Mario Morán, los tres terminaron aceptado el acuerdo de juicio abreviado que les propuso el fiscal Alejandro Mattar.

Además sabían que este acuerdo les permitía quedar en libertad y no terminar en el penal por una medida de prisión preventiva. Los tres, los dos hombres sobre todo, temían cruzarse con los siete sospechados del crimen de su sobrino en el complejo carcelario.

El juez Gerardo Fernández Caussi homologó el acuerdo de juicio abreviado y los condenó a seis meses de prisión en suspenso. Boris y Agustín fueron castigados por los delitos de apología al crimen y amenazas, mientras que Guadalupe se le agregó el delito de daño.

Los tres tíos de Emir Barboza no cumplirán la pena encerrados, aunque quedarán bajo la mirada de la Justicia: cualquier nuevo hecho delictivo podría revocar la suspensión y enviarlos directamente a la cárcel.