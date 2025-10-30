Un joven de 18 años, identificado como Hugo Alejandro Díaz, fue detenido por personal policial de la Subcomisaría Santa Lucía Este, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en una vivienda del barrio Maimará, en el departamento Santa Lucía.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso fue visto saliendo de la casa a través de una ventana, la cual presentaba las rejas forzadas. Los vecinos del lugar, al advertir la situación, intervinieron y lograron retenerlo hasta que arribó la Policía.

El procedimiento fue comunicado a la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del doctor Santiago Bruno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.

El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se procura determinar si está vinculado con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.