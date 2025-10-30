Un amplio operativo policial desarrollado en la Ruta Nacional N° 40, al norte de la intersección con la Ruta 153, en el departamento Sarmiento, terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un vehículo por adulteración de documentos y números identificatorios.

Según fuentes policiales, durante el procedimiento se controlaron 60 vehículos y 105 personas, además de labrarse seis actas contravencionales, entre ellas una por infracción a la ley 941-R.

El rodado involucrado, un Honda Fit EXL, dominio IWO 659, de color gris oscuro, fue detenido cuando circulaba en sentido sur-norte. Al realizar la inspección, los agentes constataron anomalías en la cédula de identificación, faltas de seguridad en las chapas patentes y adulteraciones en los números de motor y chasis.

El vehículo adulterado. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, quienes fueron notificados para comparecer ante la Justicia y alojados en la comisaría jurisdiccional.

Los detenidos más una acompañante femenina. (Foto gentileza Policía de San Juan)

La Dra. Virginia Rodríguez, ayudante fiscal de la Unidad Fiscal San Juan, dispuso el inicio de las actas de consulta inicial, además del secuestro de la cédula de identificación vehicular y de la copia del título digital.

El operativo fue desarrollado en conjunto por la Dirección D-7, la Policía Caminera, la D-5, la División D.D.I., S.S.A.A., B.I.N. y la Policía Rural, en el marco de los controles de seguridad vial y prevención del delito en las rutas nacionales.