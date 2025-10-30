Este jueves, el dólar oficial rebotó sobre el final de la rueda pero acumula un retroceso de $54, justamente en esta semana posterior a las elecciones de medio término que dio por ganador a nivel país a la Libertad Avanza. Así, en el segmento mayorista, la divisa cerró en los $1.438, lejos del techo de la banda pero encima del cierre previo. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el tipo de cambio se ubicó a $1.465 para la venta.

Entre los dólares financieros, el comportamiento fue más moderado. El dólar MEP baja 0,8% hasta los $1.463,88, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,1% a $1.485,47. En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $10 a $1.455.

En los contratos de dólar futuro operaron con pérdidas generalizadas de hasta el 0,6%. Así, el mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista para octubre se ubicó en $1.440 y en diciembre en $1.515.

"El tipo de cambio, si bien se mantiene por encima de $1.400, debería verse beneficiado por las nuevas emisiones corporativas y la reducción de posiciones cubiertas, permitiendo una apreciación hacia la zona de $1.350–$1.400, en nuestra opinión", especificaron desde Max Capital.

Liquidez y expectativas

La licitación del miércoles del Tesoro permitirá liberar pesos a la economía y aliviar la presión sobre las tasas de interés. La Secretaría de Finanzas informó que en la segunda licitación de octubre se adjudicaron $6,867 billones frente a ofertas por $7,843 billones, lo que representa un rollover del 57,18%. Esto implicó una renovación parcial de los vencimientos y la inyección de unos $5 billones a la plaza.

El Gobierno apunta a normalizar el mercado de cambios, aprovechando el clima optimista tras las elecciones legislativas. La expectativa oficial es que los pesos liberados no se canalicen hacia el dólar, sino hacia fondos Money Market e instrumentos ajustados por CER, en un esquema respaldado por la ratificación de las bandas cambiarias.