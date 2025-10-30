San Juan se prepara para un viernes ventoso y con cambios de temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la provincia permanecerá bajo alerta por viento Zonda durante buena parte de la jornada del 31 de octubre, con temperaturas que rondarán los 32 grados.

El fenómeno se hará sentir con mayor intensidad durante la tarde, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las zonas más afectadas, de acuerdo al reporte oficial, serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se esperan las condiciones más severas.

Publicidad

Hacia la noche, el viento Sur ingresará con fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Junto con el cambio de dirección, se prevé una baja probabilidad de chaparrones, que podrían continuar durante la madrugada del sábado.

El inicio del fin de semana vendrá con descenso de temperatura, ya que para el sábado la máxima no superará los 24 grados, marcando un alivio tras una semana de calor y viento en la provincia.

Publicidad

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para San Juan este viernes. (Foto captura)