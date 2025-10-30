Provinciales > Campaña solidaria
Colectas de sangre en San Juan: el Iphem busca mantener el stock del banco
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), anunció el cronograma de colectas de sangre que se realizarán en distintos puntos de la provincia durante el mes de noviembre. Las campañas apuntan a mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre provincial y promover la donación voluntaria.
Desde el organismo invitan a la comunidad a acercarse a los sitios programados para participar de las jornadas de donación, que se desarrollarán en hospitales, centros de salud y espacios comunitarios de ocho departamentos sanjuaninos.
Las fechas y lugares confirmados son los siguientes:
- Viernes 7 de noviembre en Albardón: Hospital Doctor José Giordano, DF Sarmiento s/n. Horario: 8:00 a 12:00.
- Sábado 8 de noviembre en Capital: Centro de Convenciones, Las Heras 101-199. Horario: 8:00 a 12:00.
- Miércoles 12 de noviembre enJáchal: Hospital San Roque, RN 150. Horario: 8:30 a 12:00.
- Viernes 14 de noviembre en Pocito: Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquín Uñac entre calles 10 y 11, Villa Aberastain. Horario: 8:00 a 12:00.
- Lunes 17 de noviembre en Valle Fértil: Salón de UDAP, Rivadavia entre Tucumán y General. Acha. Horario: 9:00 a 12:00. Colabora el Hospital Doctor Alejandro Albarracín.
- Miércoles 19 de noviembre en Caucete: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar, Diagonal Sarmiento 42. Horario: 8:00 a 12:00.
- Martes 25 de noviembre en Sarmiento: Hospital Ventura Lloveras, 9 de Julio, Media Agua. Horario: 8:00 a 12:00.
- Viernes 28 de noviembre en Angaco: Centro de Jubilados de Angaco, calle San Martín entre Nacional y Rawson. Horario: 8:00 a 12:00. Colabora el Hospital Doctor Rizo Esparza.
Requisitos para ser donante de sangre:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Esperar 12 meses si se realizó un tatuaje, piercing o cirugía.
- Presentarse con DNI.
- Si se aplicó la vacuna contra el Covid-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano y consumir abundante líquido (preferentemente no lácteos).
Para obtener más información o realizar consultas, el Iphem habilitó el número telefónico 4223571 y recordó que la sede central se encuentra en calle Rivadavia 728 (Este), Capital.