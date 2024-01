¿Un paso al costado? El mensaje de Xavi Hernández tras la goleada con Real Madrid

Tras la culminación de la final de la Supercopa de España, donde el Real Madrid triunfó con un marcador de cuatro goles a uno, Xavi Hernández reconoció la notoria supremacía del conjunto blanco. En un gesto de humildad, el técnico se disculpó con la afición culé por el resultado adverso. En conferencia de prensa, no se guardó nada y respondió a las cuestiones de la prensa.

"Por mi cabeza pasa decepción, tristeza... es el fútbol y nos toca la cara amarga. Teníamos ilusión. Nos ha salido el peor partido de todos. Hemos tenido opción de recortar, pero el 3-1 nos ha puesto mal las cosas otra vez. El Real Madrid nos ha hecho daño con sus contras y transiciones... Pedir disculpas a la afición. Hemos dado la peor cara. Hay que reponerse. He vivido muchas derrotas y nos hemos repuesto. El Barça volverá, volverá", indicó Xavi.

Luego, Hernández agregó: "Nos debe servir para jugar y competir mejor. Está claro que serán días duros y de críticas, pero hay que aceptarlas. No hemos estado al nivel que se requería. Hay mucha deportividad. Toca felicitar al Real Madrid, que es el justo vencedor. Manejar mejor el partido, no se puede jugar así una final. No estuvimos bien en defensa, ni en la presión, no puedes empezar una final 2-0. Luego vino el gol de Robert, pero nos ha faltado todo".

Contundencia de Xavi Hernández

"Es una derrota dura, estamos cabreados. Hemos mostrado una de las peores caras de la temporada. Hemos de mejorar muchísimo para ganar títulos. Hay que pedir perdón a los barcelonistas porque era una final, un Clásico y no estuvimos como hay que estar. Defensivamente no paramos las transiciones con faltas tácticas, fueron dos carreras a nuestra espalda, tampoco la presión alta fue buena y fue una derrota dura", informó el DT del Barcelona.

Para cerrar, Xavi Hernández indicó: "Como culé, estoy decepcionado, hemos ofrecido una de las peores caras de la temporada, hay que ser muy autocríticos. Había ilusión y esperanza pero es una decepción, no es la imagen que tiene que ofrecer el Barca, sobre todo en una final. Estoy tranquilo y muy cabreado y decepcionado, no hemos dado la cara que requería una final, pero como culé, no como entrenador. He vivido derrotas muy duras, pero queda toda la temporada, hay tres títulos, pero para todos. Volveremos, volveremos, estoy convencido".