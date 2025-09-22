Un siniestro vial de tipo atropellamiento con lesiones culposas a determinar tuvo lugar el 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 06:30 horas, en el kilómetro 13 de la Ruta 20, en 9 de Julio.

El vehículo involucrado fue un Fiat Fiesta, conducido por Sosa Brian Maximiliano. Iba acompañado por Gasparini Jorge. La víctima del atropellamiento fue el peatón Aguirre Alexi. La Comisaría 31 fue la dependencia policial interviniente.

Publicidad

Según la descripción del hecho, el automóvil circulaba por la Ruta 20 en dirección de oeste a este. En un momento determinado, el vehículo perdió el control, impactando al peatón que caminaba por la banquina sur. El automóvil continuó su trayectoria hasta terminar incrustado en un poste, también ubicado en la banquina sur de la ruta.

Tras el suceso, personal de emergencias médicas se hizo presente en el lugar y trasladó a los tres partícipes del hecho al Hospital Rawson.

Publicidad

En cuanto al estado de los involucrados, el peatón Aguirre Alexi fue trasladado presentando una aparente fractura en uno de sus miembros inferiores. Por su parte, tanto el conductor del vehículo como su acompañante fueron examinados. No presentaban lesiones visibles, pero se encontraban en aparente estado de ebriedad.