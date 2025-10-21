Momentos de tensión se vivieron en horas del mediodía de este lunes en el Penal de Chimbas, luego de que un recluso provocara intencionalmente un incendio dentro de su celda. El episodio ocurrió cerca de las 13:15 del lunes en una celda ubicada específicamente en el Pabellón N.º 2 del Sector N.º 4 de la institución. De acuerdo con las fuentes del Servicio Penitenciario, el fuego se habría iniciado en un colchón y fue provocado de manera deliberada por el propio detenido.

La inmediata intervención del personal penitenciario fue fundamental. Actuaron con rapidez para controlar las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia otros sectores del penal. Una vez que el incendio fue sofocado, los agentes procedieron a evacuar el pabellón y brindar la asistencia necesaria al interno.

El recluso sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Actualmente, el detenido permanece internado bajo atención médica especializada. Desde el Servicio Penitenciario Provincial se informó que su estado de salud se mantiene reservado.

Es importante destacar que, según la información solicitada, este es el segundo hecho de incendio provocado por un preso en tan solo 10 días, lo que sugiere un panorama complejo en materia de seguridad interna.

Por fortuna, las autoridades informaron que el resto de los internos del pabellón no resultó afectado. Asimismo, las instalaciones no sufrieron daños estructurales mayores debido a la celeridad con la que se contuvo el siniestro.