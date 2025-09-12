Un turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro desde el domingo pasado fue hallado sin vida este jueves. Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, quien había viajado a la ciudad brasileña para pasar unos días de vacaciones en Copacabana. Su cuerpo fue reconocido por la familia.

Según las primeras pericias, el cadáver no presentaba signos de violencia. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de “Buenas Noches, Cenicienta”, modalidad delictiva en la que las víctimas son sometidas mediante la ingesta de sustancias mezcladas con alcohol. La Policía investiga si la muerte podría estar vinculada a lo que en Argentina se conoce como viudas negras.

Ainsworth fue visto por última vez el domingo a la noche al salir del lugar donde se alojaba. Tras su desaparición, la familia detectó movimientos inusuales en sus cuentas bancarias: se retiraron USD 3.500 y se gestionó un préstamo de 4 millones de pesos, que pudieron detener antes de ser concretado.

Uno de sus hijos viajó a Brasil para colaborar en la búsqueda, manteniendo contacto con autoridades locales y el consulado argentino. Durante la investigación, una fotografía tomada con el celular de Ainsworth mostró una camioneta en un pastizal de un barrio periférico de Río. El teléfono se mantuvo activo hasta la noche del lunes, aunque no fue posible determinar su ubicación exacta.

El cuerpo fue encontrado este jueves en la calle Grota Funda, zona oeste de Río de Janeiro, y la familia fue notificada para su reconocimiento, según fuentes oficiales. La División de Homicidios de la Capital (DHC) continúa con la investigación.

Alejandro Ainsworth vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza, había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, y residió en Sáenz Peña, en el partido de Tres de Febrero. Era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud y desarrolló gran parte de su carrera en el sector sanitario, ocupando cargos de gerencia en laboratorios y empresas del rubro.

El hombre era padre de familia y compartía fotos junto a sus hijos y amigos en redes sociales. Su muerte recuerda otros casos recientes de turistas extranjeros fallecidos en Río de Janeiro, como el de Gastón Burlón, ex secretario de Turismo de Bariloche, quien murió tras recibir disparos en una favela a finales de 2023.