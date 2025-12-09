Una acusación de robo provocó una fuerte pelea entre vecinos de Pocito

El cruce de Rivadavia y Calle 5, en el límite geográfico entre Rawson y Pocito, fue el epicentro de un violento estallido. Lo que comenzó con un presunto robo de una motocicleta y un celular, rápidamente se transformó en una fuerte gresca callejera que movilizó a las autoridades.

La intensidad del enfrentamiento entre los varios involucrados obligó a que la respuesta policial fuera contundente. Patrulleros de la Comunal de Rawson y unidades de la Motorizada Nº 2 se movilizaron con rapidez al sitio para controlar y dispersar la situación que se desarrollaba en plena vía pública.

Sin embargo, a pesar de la pronta intervención, el panorama no ofrece claridad total: fuentes oficiales informaron que, por ahora, no existen datos confirmados sobre personas que hayan resultado heridas ni sobre la posible detención de los implicados en la gresca. Del mismo modo, señalaron que la recuperación de los objetos robados—la motocicleta y el teléfono celular—tampoco ha podido confirmarse. La Policía continúa realizando las tareas necesarias para esclarecer completamente lo ocurrido en el lugar.