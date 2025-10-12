Karina Engelbert y sus hijas Mika y Yuval fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 por miembros de Hamas en el kibutz Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza. Ese mismo día, su esposo Ronen Engel, paramédico de la Cruz Roja, fue asesinado y su cuerpo permanece retenido en Gaza. Tras 52 días de cautiverio, Karina y sus hijas recuperaron la libertad, pero la familia sigue esperando que se entregue el cuerpo de Ronen.

Durante el secuestro, Karina permaneció aislada en condiciones extremas, con mínima alimentación y contacto limitado con otras personas. “Dormíamos en el piso con colchones muy finitos. No teníamos permiso para salir, solo para ir al baño”, relató. Sus hijas sufrieron heridas durante la separación y recibieron atención médica deficiente antes de reunirse con su madre. La esperanza de que las acciones internacionales no las dejaran abandonadas fue el motor que sostuvo a la familia durante todo el cautiverio. “Lo único que me daba fuerzas era pensar que el mundo no nos dejaría allí”, aseguró Karina.

Actualmente, Karina sigue de cerca las negociaciones internacionales que buscan la entrega de los cuerpos de los fallecidos y la liberación de los rehenes aún cautivos. “Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero, que los 20 que están vivos lleguen ahora. Y después, van a llegar los que fallecieron. Yo quiero creer que esta vez vamos a recibir a todos”, afirmó.

A pesar de la tragedia, Karina y sus hijas buscan honrar la memoria de Ronen siguiendo su ejemplo y su actitud positiva ante la vida. “Él tenía un tatuaje en el brazo: Always look the bright side of life. Ese era su motor de vida, siempre intentaba ver la parte brillante y linda de la vida. Y eso es lo que nosotros queremos seguir”, concluyó.